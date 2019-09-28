واشنطن ترفض السماح لوزير خارجية إيران بزيارة زميل في مستشفى بنيويورك

محمد اسماعيل - القاهرة - نيويورك - (د ب أ):
رفضت وزارة الخارجية الأمريكية السماح لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بزيارة زميل في مستشفى في نيويورك، حسبما أكد مسؤولون في واشنطن.
ويزور ظريف نيويورك حاليا لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وتوجد قيود على تأشيرته تمنعه من الابتعاد عن مقر الأمم المتحدة.
وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في وقت متأخر من يوم الجمعة "وزير الخارجية ظريف يود زيارة زميل يتلقى علاج على مستوى عالمي في المستشفى. إيران اعتقلت العديد من المواطنين الأمريكيين بشكل ظالم لعدة سنوات، وتشعر عائلاتهم وأصدقائهم بالألم لعدم قدرتهم على زيارتهم".
وأضاف المتحدث "أبلغنا البعثة الإيرانية إنه ستتم الإستجابة لطلب السفر (الزيارة) إذا أفرجت إيران عن مواطن أمريكي".
وأشار متحدث باسم البعثة الإيرانية إلى أن المستشفى التي سعى ظريف لزيارتها تبعد عدة مبان فقط.
يذكر أن الدبلوماسي المريض هو ماجد تاخت رافنشي، سفير إيران لدى الأمم المتحدة .
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