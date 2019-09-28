استقالة المبعوث الأميركي الخاص إلى أوكرانيا

استقال المبعوث الأميركي الخاص إلى أوكرانيا كيرت فولكير، الذي ورد اسمه في تقرير مسرب معلومات هذا الأسبوع في ظل تحقيق لاتهام الرئيس دونالد ترامب بالتقصير، حسبما أفادت تقارير إعلامية أمس الجمعة.

وكان من المقرر أن يدلى فولكير ببيان أمام الكونجرس الشهر المقبل في إطار هذا التحقيق.

وجاءت تقارير الإستقالة في أول الأمر من صحيفة "ذا ستيت برس" وهي صحيفة جامعة ولاية أريزونا الأميركية، ثم أوردتها بعد ذلك شبكة "سي ان ان" وصحيفة نيويورك تايمز.

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وكان الديمقراطيون بالكونجرس قد طالبوا وزير الخارجية مايك بومبيو بتقديم المستندات الخاصة بفضيحة مكالمة الرئيس ترامب مع الرئيس الأوكراني، وذلك في إطار التحقيق ضد الرئيس.

وجاء في خطاب لرئيس لجنة الشؤون الخارجية ولجنة المخابرات ولجنة الرقابة وجهوه إلى بومبيو، أمس الجمعة، إن هذه المستندات ستكون جزءاً من المستندات التي تتعلق بإجراءات عزل الرئيس ترامب إذا اقتضى الأمر.