حالة الطقس: حارة نهارا باردة ليلا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لا يطرأ، اليوم، السبت، تغيير يذكر على درجات الحرارة وتسود أجواء صيفية حارة نسبيًا نهارًا خصوصًا في ساعات الظهيرة، قبل أن تعتدل الأجواء نسبيًا مع ساعات المساء والليل بوجه عام، لتصبح مائلة للبرودة قليلًا في المناطق الجبلية العالية.

كما لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة، غدًا، الأحد، وتسود أجواء صيفية حارة نسبيًا نهارًا خصوصًا في ساعات الظهيرة قبل أن تعتدل الأجواء نسبيًا مع ساعات المساء والليل بوجه عام، لتصبح مائلة للبرودة قليلًا في المناطق الجبلية العالية.

أما بعد غدٍ، الإثنين، فيطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة التي تكون حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، وتسود أجواء صيفية حارة نسبيًا في فترة الظهيرة خصوصًا في المناطق المنخفضة والساحلية. قبل أن تنخفض درجات الحرارة في ساعات المساء والليل بشكل إضافي لتصبح الأجواء معتدلة نسبيًا بوجه عام ومائلة للبرودة قليلًا في المناطق الجبلية العالية مع ساعات الفجر والصباح الباكر.