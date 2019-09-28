شكرا لقرائتكم خبر عن وسط مخاوف من أعمال عنف.. بدء انتخابات الرئاسة الأفغانية (صور) والان مع التفاصيل

فتحت مراكز الاقتراع فى أفغانستان أبوابها اليوم السبت لانتخاب رئيس جديد للبلاد وسط مخاوف من أعمال العنف والتزوير، ويوجد أكثر من تسعة ملايين ناخب مسجل فى البلاد. وانتشر عشرات الآلاف من أفراد الأمن فى أقاليم البلاد الأربعة والثلاثين لحماية الناخبين ومراكز التصويت من هجمات حركة طالبان التى حثت الأفغان على مقاطعة الانتخابات وهددت بعواقب وخيمة.

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