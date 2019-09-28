"سقط الإخوان وبقيت مصر".. هاشتاق ينهي دعوات التحريض

تصدر هاشتاق "#سقط الإخوان وبقيت_مصر"، الترند بموقع التواصل الاجتماعي تويتر؛ حيث تفاعل آلاف المغردين المصريين، معلنين سقوط دعوات تنظيم الإخوان التحريضية ضد الدولة المصرية.



وخلال ساعات قليلة من تدشين الهاشتاق، تفاعل المصريون بتدوينات تؤكد إدراكهم التام لخطورة حرب الشائعات ومحاولات الجماعة الإرهابية الفاشلة لبث الفوضى في الشوارع المصرية.

كما أكدوا موقفهم الثابت من دعم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورفضهم أي دعوات تحريضية تستهدف أمن بلادهم.

وتداول مستخدمو تويتر، صوراً وفيدوهات تشير إلى عنف التنظيم في الفترات السابقة وحالة الفوضى خلال حكمهم للبلاد قبل أن يعزل رئيسهم محمد مرسي بثورة شعبية في 30 يونيو/حزيران 2013.





كما تداول المصريون عبر الهاشتاق إنجازات الحكومة المصرية في كل القطاعات الأمنية والسياسية والاقتصادية، واصفين السيسي بـ"منقذ مصر من الفوضى".

وطالب المتفاعلون قناة الجزيرة بالتوقف عن تزييف الحقائق وبث الأكاذيب لمساعدة التنظيم الإرهابي في مخططاته التخريبية.

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وأكد المغردون مساندة قوات الجيش والشرطة المصرية في حربها ضد الإرهاب، ورفض جميع الدعوات التحريضية التي يسعى من خلالها التنظيم الإخواني إلى تعطيل الحياة اليومية.





كما شارك أيضاً عدد من المغردين العرب في الهاشتاق، مشيرين إلى دور مصر ورئيسها في حماية المنطقة من خطر الإرهاب في الفترة الماضية.

وفي الساعات الأولى من صباح أمس الجمعة، وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى العاصمة المصرية القاهرة قادماً من نيويورك، بعد مشاركته في اجتماعات الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ولدى وصول السيسي وجّه كلمة لحشود استقبلته بمطار القاهرة، طمأن فيها المصريين قائلاً: "لا تقلقوا من شيء"، وطالبهم باليقظة لما يحاك ضد مصر.





كما توافد آلاف المصريين إلى الميادين الرئيسية بالمحافظات، طيلة ساعات النهار، معربين عن سعادتهم لسقوط قناع الجماعة الإرهابية أمام العالم، عقب فشل دعوات التخريب للأسبوع الثاني على التوالي.

ومع زيادة المؤيدين للرئيس المصري، رفعت قناة "الجزيرة" القطرية راية الاستسلام أمام فشل دعواتها التحريضية، واضطرت إلى تجاهل التغطية في نهاية اليوم، وتحويل الاهتمام إلى أحداث أخرى في العالم.