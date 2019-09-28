انفجارات تهز عدة مدن أفغانية بالتزامن مع بدء الانتخابات الرئاسية

أعلن مسؤولون أفغان، السبت، سماع دوي انفجارات في العاصمة كابول ومدينة غزنة وجلال أباد وقندهار، بعد فتح مراكز الاقتراع أبوابها للانتخابات الرئاسية الأفغانية.



وأكد المسؤولون إصابة 3 أشخاص نتيجة انفجار بالقرب من مركز اقتراع بمدينة قندهار، ولم يذكروا مزيداً من التفاصيل حول باقي التفجيرات.

وجاءت التفجيرات في ظل تهديد حركة طالبان بتعطيل الانتخابات عن طريق العمليات الانتحارية وهجمات صاروخية.

وشاب العنف معظم الانتخابات التي أجريت خلال العقد الأخير في أفغانستان؛ حيث يحارب مقاتلو طالبان القوات الحكومية المدعومة من الولايات المتحدة، ويطالبون بانسحاب القوات الأجنبية من البلاد.

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ووقعت الانفجارات رغم التشديدات الأمنية؛ حيث نشرت الداخلية الأفغانية أكثر من 100 ألف جندي وشرطي لحراسة مراكز الاقتراع، كما ذكر مسؤولو أمن ودبلوماسيون غربيون في كابول أن القوات الأمريكية ستقدم أيضاً دعماً جوياً للقوات الأفغانية في تأمين أكثر من 29500 مركز اقتراع في مدارس ومساجد ومستشفيات ومراكز محلية.





ويخوض 18 مرشحاً الانتخابات التي تنحصر المنافسة فيها بين الرئيس الحالي أشرف غني (70 عاماً)، ورئيس الحكومة عبدالله عبدالله (58 عاماً)، وحنيف أتمارا (50 عاماً)، مستشار الأمن القومي السابق.

ومن بين المرشحين أيضاً أحمد والي مسعود، دبلوماسي سابق، ورحمة الله نبيل، المدير السابق للمخابرات الأفغانية، والمرشح الرئاسي السابق زلمي رسول، ووزير الداخلية السابق نور الحق علومي، وقلب الدين حكمتيار، رئيس ما يسمى "الحزب الإسلامي".

وجرى تأجيل الانتخابات مرتين؛ حيث كانت مقررة في أبريل/نيسان الماضي ثم في يوليو/تموز الماضي.