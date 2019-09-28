عاجل.. سلسلة انفجارات خلال انتخابات الرئاسة الأفغانية 

انتخابات الرئاسة الأفغانية

كتب متابعات_الخليج 365

ذكرت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية، فى نبأ عاجل لها منذ قليل، عن وقوع انفجارات بمدن كابول وغزنة وجلال أباد خلال انتخابات الرئاسة الأفغانية، وذلك على الرغم من الرقابة الأمنية المشددة، وكانت مراكز الاقتراع في أفغانستان، اليوم السبت، قد فتحت أبوابها أمام الناخبين الأفغان لانتخاب الرئيس.



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