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الرئيس التنفيذي لمونديال قطر يدرس توفير أماكن تناول الكحول

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السبت 28 سبتمبر 2019

مونديال قطر

مونديال قطر

الرئيس التنفيذي لمونديال قطر يدرس توفير أماكن تناول الكحول

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متابعات_الخليج 365

أعلن مسؤول في اللجنة المسؤولة عن تنظيم نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، أن بلاده تعمل على خطة لتوفير المشروبات الكحولية للمشجعين.

 

وقال الرئيس التنفيذي لبطولة كأس العالم قطر 2022، خلال جولة للصحفيين في ستاد الجنوب بمدينة الوكرة، إن "قطر تدرس خيار اعتماد "أماكن مخصصة" لتوفير المشروبات الكحولية خلال البطولة، وذلك للتأكد من توافرها للمشجعين القادمين من الخارج" بحسب ما نقلته "سكاي نيوز".

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وأضاف المسؤول، ردا على سؤال عن السماح باستهلاك الكحول خلال النهائيات، إن "قطر بلد محافظ، بلد متواضع. الكحول ليست جزءا من ثقافتنا، لكن الضيافة هي كذلك".

 

وأوضح "الكحول بطبيعة الحال متوافر هنا، لكنه ليس متوافر بالسهولة ذاتها كما في أماكن أخرى في كأس العالم، نريد أن نتأكد أنها ستكون متوافرة للمشجعين الآتين من الخارج والراغبين بتناول مشروب".

 

وتابع: "نحاول التوصل الى تجهيز أماكن مخصصة يتوافر فيها الكحول، خارج إطار الأماكن المعتادة".

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