وسط مخاوف من أعمال عنف.. بدء انتخابات الرئاسة الأفغانية (صور)

انتخابات الرئاسة الأافغانية

كتب متابعات_الخليج 365

وانتشر عشرات الآلاف من أفراد الأمن فى أقاليم البلاد الأربعة والثلاثين لحماية الناخبين ومراكز التصويت من هجمات حركة طالبان التى حثت الأفغان على مقاطعة الانتخابات وهددت بعواقب وخيمة.

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