«فضيحة جنسية» لمذيع قناة «الشرق» الإخوانية بشقة بالرحاب

الموجز

واصل الإعلامي محمد موسى، مذيع برنامج "خط أحمر"، نشر سلسلة فيديوهاته على موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب"، حيث نشر ثالت فيديو له وكان من نصيب الهارب معتز مطر مقدم برامج إحدى فضائيات الإخوان.

وقال "موسى"، في الفيديو: "أنا مش هقل أدبي زي ما بيقلوا أدبهم ومش هتكلم بطريقة مدتنية مثلهم؛ حرصا مني على مشاعر من يستمعون لي وليس حرصا على مشاعره ولذلك سيكون كلامى فيه احترام للناس وليس احترام لهم؛ لأن الحقيقة مسألة الدفاع عن مصر اللى بيزمع مطر أنه بيتبناها هو وأمثاله من الخوجات "مثل هشام عبد الحميد والواد نعناعة الشهير "بجو شو".. ده كلام فاضى بيضحكوا وبينصبوا به على الناس وكلنا شوفنا خنقاتهم على الدولارات مع أيمن نور وغيره اللى أنا أذعتها من قبل وأذاعها غيري".

وأضاف "موسى": "أن السر الغريب العجيب الذي جعلني اسمي معتز مطر باسم "لوسى"هو في هذا الفيديو.. أنا عاوز أقول لـ"لوسى" ليه أنا سميتك "لوسي"، من سنة يا معتز عشان أنا عارف أنت ليه "لوسي" أوعى تكون نسيت نفسك ونسيت أن إحنا عارفين تاريخك الأسود.. أوعى تكون فاكر لما كنت مراسل فى قناة "مودرن" تاريخك محدش يعرفه كلنا عارفينه بس كل الحكاية أن إحنا مبنتكلمش فيه عشان الكلام الحقيقة كلام "مقزز" لأن أفعالك اللى هتكلم عنها النهاردة أفعال مقززة زيك.. أنا مش هتخنلك عروق رقبتى زي ما أنت ما بتعمل.. أنا بكلمك وأنا سايق معنديش وقت أضيعه في أني أعملك فيديو وأنا قاعد لأن الحقيقة أنت أقل من كده".

ووجه "موسى" كلامه لمطر: "معتز فاكر وأنت مراسل فى "مودرن" كنت بتجرى وراء البنات الصغيرة فى فيصل وفيهم بنات كانت بتجيلك المكتب أوعى تكون ناسى يا حبيبي.. معتز أنت فاكر أن إحنا مش عارفين فضيحتك فى شقة الرحاب، طبعا أنت هتقول أنت لنفسك عرفت منين شقة الرحاب مش مشكلة عرفت من فين المهم أنى هحكيلك كل اللى كان بيحصل فيها من أول الأفلام الجنسية اللى كنت بتشاهدها أنت.. ولا بلاش أقول أسماء الناس اللى كانوا معاك عشان ربنا أمر بالستر.. طبعا يا معتز أنت عارف مراتك سابتك ليه مراتك سابتك لما ظبطتك فى الشقة وأنت بتشاهد أفلام ثقافية جنسية وكان معاك اللي مش هقدر أقول اسمه عارف ليه بقى أنا سميتك "لوسى" يا خواجة..يا خواجة".

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وتابع: "طبعا أنت متكيف عندك فى تركيا عشان قاعد فى وسط الخوجات اللى زيك، هو أصلا أردوغان بيشجع الحاجات دي أوي ووسط الشارع المثليين بيبوسو ويحضونوا بعض ويعملوا كل اللى هما عاوزينه.. معتز أو يا" لوسي" عرفت بقا ليه أنا سميتك "لوسي"..هقولك كمان أنت جريت على تركيا يا "لوسي" بعد مارحت مكتب إعلامي كبير ورئيس قناة كان أداك فرصة زمان وعملك مراسل في "مودرن" وعملك برنامج رحتله قبل ما تروح تركيا على طول فى عز ما كنت بتشتم في مرسى والإخوان، وبعد 30 6 رحتله وعيطتله في قلب مكتبه عشان يشغلك أو يعملك برنامج والحقيقة طردك.. فاكر ولا أقول كمان يالا يا خواجة".

واختتم: "فى الفيديو اللي جاي عندي كلام كتيرأوى أوى أقولهولك أنت واللي زيك.. وبعدين عاوز قبل ما أختم عاوز أقول لحضراتكم إن الفيديو اللي جاي عن البت نعناعة الشهيرة بجو شو.. سلام عليكم".