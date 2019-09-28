«على الهواء».. «الجزيرة» تحرّض على اغتيال الرئيس السيسي

الموجز

لا تزال قناة الجزيرة القطرية تواصل نشر جرائمها التي تبثها على الهواء مباشرة، إذ حرضت على اغتيال الرئيس عبدالفتاح السيسي.

نشر الفوضي

دعوة «الجزيرة» تأتي في ظل سعي القناة المشبوهة لنشر الفوضى في مصر وتحريض أتباعها من جماعة الإخوان الإرهابية في كل محافظات مصر، على التظاهر والتخريب ومهاجمة قوات الأمن.

تشبيه خبيث

وبثت «الجزيرة مباشر» تغطية مفتوحة، مساء أمس، تحت عنوان «سبتمبر بين السيسي والسادات.. هل تتشابه النهاية؟»، زاعمة في تغطيتها المُحرضة أن الأوضاع الحالية في مصر تشبه الأوضاع التي شهدتها البلاد في سبتمبر 1981، والتي قادت إلى اغتيال الرئيس الأسبق محمد أنور السادات في أكتوبر 1981.

اغتيال السادات

وربطت القناة المشبوهة بين ما حدث قبل اغتيال السادات وبين الأوضاع الآن، قائلة إن تلك الأوضاع ستقود السيسي إلى نهاية السادات نفسها، ولم تكتف الجزيرة بالتحريض المتواصل الذي بدأ مساء أمس الخميس، بل امتدت لتعيد التغطية نفسها اليوم تحت نفس العنوان، وللمساهمة في انتشارها أكبر نشرتها عبر حسابها على «تويتر»، ليعلن المغردون ثورتهم على قناة الجزيرة، حيث علق أحد المغردين قائلا: «لو مفكرين إن مصر فيها سيسي واحد تبقوا أغبياء، مصر لن تحكمها عصابة (في إشارة إلى تنظيم الإخوان الإرهابي)».

سقطة مهنية

تحريض القناة الواضح على جريمة اغتيال رئيس مصر لم تكن مجرد سقطة مهنية، فقد قامت القناة بإعادة التغطية نفسها تحت العنوان نفسه فجر اليوم الجمعة، كما نشرتها على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

تحريض القناة

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وأعرب مغردون عن استيائهم من تحريض القناة، من بينهم المغرد طارق الذي علق على تقرير بثته القناة ضمن تغطيتها تحت العنوان نفسه، قائلا: "هذا تحريض على اغتيال السيسي. لو مفكرين إن مصر فيها سيسي واحد تبقوا أغبياء، مصر لن تحكمها عصابة (في إشارة إلى تنظيم الإخوان الإرهابي)".

تحريض القناة الداعية لتنظيم الإخوان الإرهابي يأتي بعد أيام من كشف إعلاميين مصريين تعرض الرئيس السيسي في وقت سابق لعدة محاولات اغتيال من تنظيم الإخوان، مؤكدين أن الإخوان يستهدفون شخص الرئيس، في محاولة لإسقاط الدولة المصرية، ووقف مسيرة البناء والتنمية التي يقودها، وإغراق البلاد في بحر من الدماء.

لواء الثورة الإخواني

وبث الإعلامي المصري عمرو أديب، الإثنين الماضي، خلال برنامج الحكاية على قناة "إم بي سي مصر" مقطع فيديو يرصد اعترافات عضوين في لواء الثورة الإخواني الإرهابي، بمراقبة استراحة رئاسة الجمهورية بالمعمورة، في محاولة لاغتيال الرئيس السيسي عن طريق القناصة قبل عدة أعوام.

كما كشف الكاتب الصحفي المصري ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة "أخبار اليوم"، عن معلومات تعلن لأول مرة، حول محاولة لاغتيال الرئيس السيسي وقيادات في الجيش المصري.

فشل الجزيرة

وفشلت «الجزيرة» منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم بها في يونيو/حزيران 2014 فشلا ذريعا في النيل من أمنها واستقرارها.

وتكثف «الجزيرة» بالتعاون مع جماعة الإخوان الإرهابية مجددا جهودها هذه الأيام لممارسة الدور التخريبي نفسه في مصر، بعد أن فشلت على مدار السنوات الماضية.

دعوات مشبوهة

«الجزيرة» تلقفت دعوات مشبوهة لمقاول وفنان مغمور مأجور هارب خارج مصر يدعى محمد علي، وسرعان ما دعمتها بفيديوهات مفبركة، تعود لاحتجاجات في 2013، وتجمعات في مناسبات مختلفة، وحاولت إشعال نيران الفرقة والتناحر داخل المجتمع المصري بما يخدم مصالح جماعة الإخوان الإرهابية.