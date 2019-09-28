أعرب مجلس السّلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، عن "قلقه العميق إزاء خطورة الوضع في ليبيا، وتداعياته الخطيرة على أمن المنطقة واستقرارها وكلّ أنحاء القارة الإفريقية".
وأبدى في بيان صدر عقب اجتماع وزاري نظّمه المغرب، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، قناعته بـ"ضرورة الانخراط الفعلي والعاجل للاتحاد الإفريقي في البحث عن حلّ سياسي دائم للأزمة في ليبيا"، معبّرًا عن دعمه "تعيين مبعوث مشترك للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة إلى ليبيا".
وقد تسبّبت المعارك في العاصمة الليبية طرابلس بسقوط نحو 1093 قتيلًا وإصابة 5762 بجروح بينهم مدنيون، فيما تخطى عدد النازحين 120 ألف شخص، بحسب وكالات الأمم المتحدة.
كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد الإفريقي تؤيد تعيين مبعوث إفريقي- أممي مشترك لحل النزاع بليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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