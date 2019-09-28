الاتحاد الإفريقي تؤيد تعيين مبعوث إفريقي- أممي مشترك لحل النزاع بليبيا

أعرب مجلس السّلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، عن "قلقه العميق إزاء خطورة الوضع في ​ليبيا​، وتداعياته الخطيرة على أمن المنطقة واستقرارها وكلّ أنحاء القارة الإفريقية".

وأبدى في بيان صدر عقب اجتماع وزاري نظّمه ​المغرب​، على هامش ​الجمعية العامة للأمم المتحدة​، قناعته بـ"ضرورة الانخراط الفعلي والعاجل للاتحاد الإفريقي في البحث عن حلّ سياسي دائم للأزمة في ليبيا"، معبّرًا عن دعمه "تعيين مبعوث مشترك للاتحاد الإفريقي و​الأمم المتحدة​ إلى ليبيا".

وقد تسبّبت المعارك في العاصمة الليبية ​طرابلس​ بسقوط نحو 1093 قتيلًا وإصابة 5762 بجروح بينهم مدنيون، فيما تخطى عدد النازحين 120 ألف شخص، بحسب وكالات الأمم المتحدة.