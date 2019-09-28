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السبهان أكد وجوب خروج الميليشيات المسلحة من سوريا لإيجاد قاعدة للحل السياسي

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أكّد وزير الدولة لشؤون ​الخليج العربي​ ​ثامر السبهان​‬، في كلمة له خلال مشاركته في الاجتماع رفيع المستوى حول الحل السياسي في سوريا‬، على هامش أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في ​نيويورك​، أنّ "​​ ترحّب بإنشاء اللجنة الدستورية وتدعم المسار السياسي لإنهاء ​الأزمة السورية​، الّذي يستند على قرار ​مجلس الأمن​ رقم 2254، بما يحافظ على وحدة ​الأراضي السورية​".

ولفت إلى أنّ "السعودية تعمل مع دول المجموعة المصغّرة لدعم جهود المبعوث الأممي غير بيدرسون"، مشدّدًا على "وجوب خروج جميع الميليشيات المسلّحة من الأراضي السورية لإيجاد قاعدة للحل السياسي على أُسس عادلة وثابتة". وركّز على "ضرورة المضي قدمًا في ذلك، والإسراع وتكثيف الجهود للبدء في العمليّة السياسيّة للوصول إلى انتخابات عادلة".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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