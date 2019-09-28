خارجية مصر: الحق في التظاهر السلمي مكفول وفقا للدستور والقانون

رد المتحدث الرسمي باسم ​وزارة الخارجية المصرية​ أحمد حافظ على بيان للمفوضية السامية لحقوق الإنسان حول مصر، مؤكدا ان "الحق في التظاهر السلمي مكفول وفقا للدستور والقانون".

وأعرب أحمد حافظ عن رفض ما تم التطرّق إليه في بيان المفوضية السامية لحقوق الإنسان، لافتا إلى أنه "من غير المقبول صدور مثل تلك البيانات عن كيان أممي يتيعن عليه تحري الدقة فيما يصدره من بيانات والا يبني تقديره على افتراضات وتوقعات بهدف الترويج لانطباعات منافية للواقع وحقيقة الأمور".

وأكد أن "بيان المفوضية يستند باعترافها على معلومات غير موثقة، الأمر الذي لا يؤدي سوى إلى مغالطات كون الادعاءات الواردة به مبنية على فرضيات خاطئة وأحاديث مرسلة، كما أن التسرع في إصدار الأحكام يعكس عدم المهنية".