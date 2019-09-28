حمدوك دعا واشنطن لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب

دعا رئيس وزراء ​السودان​، ​عبدالله حمدوك​، ​الولايات المتحدة​ الأميركية إلى رفع اسم بلاده من قائمة الدول الراعية للإرهاب، مطالبا بالاستجابة السريعة.

لفت رئيس وزراء السودان، عبدالله حمدوك في كلمته أمام ​الجمعية العامة للأمم المتحدة​ الى إن "الشعب لم يكن أبدا راع أو داعم للإرهاب بل النظام الذي انتفض ضده الشعب حتى خلعه"، مضيفا "إننا في الحكومة الانتقالية ندعو الولايات المتحدة إلى رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وعدم مواصلة معاقبة الشعب ​السوداني​".

ودعا إلى "الاستجابة السريعة لهذا المطلب العادل ودعم تنفيذه بشكل عاجل بما يتيح لنا الإسراع في خطوط البناء والتنمية"، لافتا الى إننا "ماضون في تحقيق أهداف ثورتنا حتى يستعيد السودان مكانته الطبيعية المستحقة خلال السنوات المقبلة"، مضيفا: "سنسعى لترسيخ أسس السلام المستدام في السودان".