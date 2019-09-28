أفادت قناة "العربية" بأنه تم فتح مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية في أفغانستان.
وكانت السلطات الأفغانية قد أعلنت أمس نشر أكثر من 100 ألف جندي وشرطي لحراسة مراكز الاقتراع في الانتخابات وسط تهديدات حركة طالبان بتعطيلها عبر تفجيرات انتحارية وهجمات صاروخية.
ومن بين المرشحين الذين يبلغ عددهم 18، لا يملك فرصة حقيقة في الفوز سوى الرئيس الحالي أشرف غني والرئيس التنفيذي لحكومة الوحدة عبد الله عبد الله.
وسيكون الأمن مشددا مع فتح أكثر من 29500 مركز اقتراع في مدارس ومساجد ومستشفيات ومراكز محلية.
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