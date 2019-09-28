لافروف حضّ أميركا على عدم نشر محاضر محادثات ترامب وبوتين

حضّ وزير الخارجية الروسي ​سيرغي لافروف​ ​واشنطن​ على عدم نشر محاضر محادثات بين الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ ونظيره الروسي ​فلاديمير بوتين​، وذلك بعد نشر مكالمة بين سيّد ترامب والرئيس الأوكراني ​فولوديمير زيلينسكي​ أثارت جدلا كبيرا. وقال: "لكي يكون شخصان منتخبان في بلديهما على مستوى مهامهما هناك لياقات دبلوماسية تفترض مستوى معيّنا من السرّيّة".

كلام لافروف أتى ردا على سؤال حول فضيحة تطاول ترامب المتّهم بأنه سعى إلى تدخّل خارجي في ​الانتخابات الرئاسية​ المقبلة خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الأوكراني طلب منه فيها جمع معلومات من شأنها أن تضرّ بالمرشّح الديمقراطي ​جو بايدن​.