استقالة المبعوث الأميركي إلى أوكرانيا بعد ورود اسمه في فضيحة مكالمة ترامب

قدّم المبعوث الأميركي إلى ​أوكرانيا​ كورت فولكر الجمعة استقالته إثر تلقّيه استدعاءً من ​الكونغرس​ لاستجوابه في إطار التحقيق الرامي إلى عزل الرئيس ​دونالد ترامب​.

ونقلت وكالة "afp" عن مصدر طلب عدم كشف هويته تأكيده حصول الاستقالة التي كشفت عنها في بادئ الأمر صحيفة ​الطلاب​ بجامعة أريزونا حيث يُدير فولكر أحد المعاهد.