استقالة المبعوث الأميركي إلى أوكرانيا بعد ورود اسمه في فضيحة مكالمة ترامب

قدّم المبعوث الأميركي إلى أوكرانيا كورت فولكر الجمعة استقالته إثر تلقّيه استدعاءً من الكونغرس لاستجوابه في إطار التحقيق الرامي إلى عزل الرئيس دونالد ترامب.
ونقلت وكالة "afp" عن مصدر طلب عدم كشف هويته تأكيده حصول الاستقالة التي كشفت عنها في بادئ الأمر صحيفة الطلاب بجامعة أريزونا حيث يُدير فولكر أحد المعاهد.
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