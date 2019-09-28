جريحان اثر حادث سير وقع فجرا في المنصورية

نقل عناصر من ​الدفاع المدني​ فجر اليوم جريحاً الى ​مستشفى​ الحايك اصيب جرّاء تعرضه ل​حادث سير​ وقع بين ​سيارة​ رباعية الدفع وفان مخصص لنقل البضائع في ​المنصورية​ - ​المتن​.

استدعى تنفيذ المهمة استعمال معدات الانقاذ الهيدروليكية للتمكن من سحب المصاب نظراً لتضرر هيكل السيارة بشدة جراء الحادث.

كما واسفر الحادث عينه عن سقوط جريحٍ ثانٍ تم نقله بواسطة جهات أخرى الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

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