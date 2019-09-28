نقل عناصر من الدفاع المدني فجر اليوم جريحاً الى مستشفى الحايك اصيب جرّاء تعرضه لحادث سير وقع بين سيارة رباعية الدفع وفان مخصص لنقل البضائع في المنصورية - المتن.
استدعى تنفيذ المهمة استعمال معدات الانقاذ الهيدروليكية للتمكن من سحب المصاب نظراً لتضرر هيكل السيارة بشدة جراء الحادث.
كما واسفر الحادث عينه عن سقوط جريحٍ ثانٍ تم نقله بواسطة جهات أخرى الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
كانت هذه تفاصيل خبر جريحان اثر حادث سير وقع فجرا في المنصورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.