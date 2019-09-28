اوساط الحريري للجمهورية: الازمة محصورة والامور قيد المعالجة والدولار موجود

أشارت اوساط رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ لـ"الجمهورية" الى انّ "الحكومة مُنكَبّة على العمل لإيجاد العلاجات اللازمة للأزمة التي يمر بها البلد، وهي تواظِب على دراسة موازنة 2020، التي يفترض ان تشكمل نقلة نوعية للوضع الاقتصادي".

ولفتت الأوساط الانتباه الى انه "صحيح انّ الحكومة مُطالَبة ان تعمل في اتجاه إيجاد العلاجات، لكنّ العلاج في جانب أساسي منه هو علاج سياسي، عبر تخفيف الاحتقان الموجود، ووَقف حالة التخويف والتسبب بالذعر لدى المواطنين، وكما هذا الامر هو من واجب الحكومة، فإنه ايضاً من واجبات القوى السياسية المطالِبة بتأمين بيئة افضل للاستقرار".

وحول فقدان ​الدولار​، أكدت الاوساط انّ "الأزمة محصورة، وانّ الدولار موجود حيث يجب ان يكون"، مضيفة: "الأمور قيد المعالجة، وانّ تكبير المشكلة او نفيها لا يفيد فالأزمة موجودة، لكنها ما زالت تحت السيطرة".