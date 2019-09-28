"الجمهورية": عون سيلتقي حسن خليل وسلامة للاطلاع على اسباب الازمة الاخيرة

لفتت مصادر وزارية مقرّبة من ​قصر بعبدا​ لـ"الجمهورية" الى انّ "​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ سيتفرّغ حالياً للإطلاع من المعنيين، على واقع الحال وما هو مطروح من صيَغ للحل وما هو متوقّع من تطورات"، مضيفة: "وعلم انّه سيلتقي وزير ​المال​ ​علي حسن خليل​ وحاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​، للاطلاع على الأسباب التي قادت الى الأزمة النقدية الأخيرة، والبلبلة التي سادت الأوساط المصرفية والتجارية."

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