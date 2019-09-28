بري تعليقا على الازمة الاقتصادية: الوضع دقيق ويتطلب علاجات سريعة

أشار رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ لـ"الجمهورية"، تعليقا على الازمة الاقتصادية التي كانت بندا أول في متابعاته، الى أنه "لا شك انّ الوضع دقيق، ويتطلّب علاجات سريعة".

ورأى أنه "من المهم انّ هناك عملاً يجري، واجتماعات مكثفة تحصل وتبحث في سبل المعالجة"، مشيرا الى أن "هناك مقررات وضعت في اجتماع ​بعبدا​، يفترض ان توضَع موضع التنفيذ، اضافة الى انّ ​الموازنة​ قيد الدرس في ​مجلس الوزراء​، على أمل ان يتم الانتهاء منها قريباً. مع التأكيد على انّ من أولويات المعالجة الفورية معالجة موضوع ​الكهرباء​".

ولاحظ بري انّ "التطورات الاقليمية المُتسارعة ينبغي ان يتم رصدها والتوقّف عندها، خصوصاً ​الانباء​ التي بدأت تتحدث عن إيجابيات تتصل بما يجري في ​اليمن​، وإعلان ​السعودية​ موافقتها على وقف ل​إطلاق النار​ في عدد من المناطق"، مضيفا: "مِن شأن هذا الأمر، في حال تطوره اكثر، أن يعيد فتح قناة الحوار بين السعودية و​ايران​"، مؤكدا إنّ "من شأن هذا التطور، إذا سار في هذا الاتجاه، ان ينعكس إيجاباً على المنطقة كلها، وعلى ​لبنان​ بوجه الخصوص."