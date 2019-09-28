نقل زوار رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ لـ"الجمهورية" ارتياحه لما تحقّق على مستوى أزمة ​المحروقات​ وفرق ​الدولار​ والليرة، بهَدف تطويق مظاهر الأزمة النقدية وخصوصاً في ضوء ردات الفعل الشعبية التي رافقت إعلان الإضراب في المحطات، والتي لم تكن ضرورية لولا اهتزاز ثقة المواطنين ب​الدولة​ في ​لبنان​، مؤكداً على "قدرة الحكومة على مواجهة الأزمة لأنّ الوضع، وعلى عكس كل الآراء والتوقعات السلبية، ما زال ممسوكاً".

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كانت هذه تفاصيل خبر زوار الحريري للجمهورية: الحكومة قادرة على مواجهة الازمات والوضع ممسوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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