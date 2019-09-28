- 1/2
- 2/2
صعد الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي من ضغوطهم في إطار محاولة عزل الرئيس دونالد ترامب، إذ طالبوا وزير الخارجية مايك بومبيو بتسليم وثائق خاصة بعلاقة واشنطن مع أوكرانيا.
وبدأ مجلس النواب إجراءات مساءلة ترامب إثر اتهامات له بسوء استخدام سلطاته من خلال الضغط على نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كي يجري تحقيقا بشأن منافسه المحتمل في الانتخابات الرئاسية المقبلة جو بايدن.
وطلب رؤساء 3 لجان في مجلس النواب من بومبيو تسليم الوثائق المطلوبة خلال أسبوع ينتهي في 4 أكتوبر/تشرين الأول.
وفي غضون ذلك، تفيد تقارير إعلامية أمريكية بأن مبعوث ترامب إلى أوكرانيا، كورت فولكر، قد استقال من منصبه.
وينفي ترامب ممارسة أي ضغوط على زيلينسكي خلال المكالمة التي جرت بينهما في يوليو/تموز، حين كان بايدن يتصدر استطلاعات الرأي حول المتنافسين للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي في انتخابات 2020.
وفي المقابل، يقول ترامب إن جو بايدن، الذي كان نائبا للرئيس في إدارة باراك أوباما، ضغط من أجل إقالة النائب العام الأوكراني فيكتور شوكين في عام 2016 لحماية شركة يعمل بها ابنه هانتر بايدن.
لكن ترامب لم يقدم دليلا على صحة ذلك.
ويرى مراقبون أنه من المستبعد أن تسفر الإجراءات عن الإطاحة بترامب من البيت الأبيض حتى لو دعم مجلس النواب هذه الخطوة، إذ يسيطر الجمهوريون على مجلس الشيوخ.
كانت هذه تفاصيل خبر محاولة عزل ترامب: الديمقراطيون يطالبون بومبيو بتسليم وثائق حول علاقة الإدارة الأمريكية بأوكرانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.