شكرا لقرائتكم خبر عن الشعب المصرى صفع الإخوان.. النائب رياض عبد الستار: الخونة فشلوا فى تضليلنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال وصوله إلى مطار القاهرة طمأنت الشعب المصرى، لافتا إلى استقبال المصريين للرئيس السيسى لدى وصوله المطار أكبر صفعة لكل الخونة والمتآمرين خارج وداخل مصر.

وقال عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، إن الشعب المصرى استوعب كل الدروس ولن يستطيع الخونة تضليله على الإطلاق، موضحا أن الشعب يقف خلف الرئيس عبد الفتاح السيسى والجيش والشرطة.

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وتابع النائب رياض عبد الستار، أن أى خائن داخل مصر لا يستحق أن يعيش على أراضيها، فيجب أن يرحل الخونة، وتحيا مصر بشعبها القوى وخير أجناد الأرض، ويوجهون كل يوم صفعات لجماعة الإخوان ويتجاهلون أى دعوات تحريضية يطلقونها.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، رد على سؤال حول دعوات التظاهرات التى أطلقتها الجماعة الإرهابية: "كنا بنتكلم من أسبوع قبل ما نسافر فى الموضوع ده، يا مصريين خلى بالكم مش هايسيبوكوا تنجحوا ولا تتهنوا على حاجة، وهى حرب بينا وبينهم، هى مجموعة قد كده والشعب كله تصدقوهم إزاى؟، والإعلام عليه دور أكبر وعوا الناس أكتر، مصر مكانها كبير قوى ومكانة مصر بشعبها".