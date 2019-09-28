شكرا لقرائتكم خبر عن "خطة البرلمان": اجتماع لجنة متابعة الحكومة لتوصيات الموازنة فور انعقاد البرلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة شكلت مجموعة فرعية منبثقة منها، برئاسة النائب ياسر عمر لمتابعة مدى تنفيذ التوصيات التى قدمتها بشأن الموازنة العامة للدولة "2019-2020" وسيكون أولى أعمالها فور عودة مجلس النواب للانعقاد الأسبوع المقبل.

ولفت رئيس لجنة الخطة والموازنة، أن الحكومة بدورها شكلت لجنة أيضا تتابع فيه مدى الالتزام بتوصيات البرلمان، وسيكون هناك تقرير دورى كل 3 أشهر يرسل للبرلمان.

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وأوضح أن البرلمان حريص على تتبع هذه التوصيات لضمان الإصلاح الإدارى المطلوب وآليات تطوير المنظومة الضريبية بشكل يضمن تحسين التحصيل ليزيد من موارد الدولة بالموازنة ويحقق عائدا اقتصاديا جيدا.

وشدد على أن هناك حرصا مشتركا من قبل الحكومة والبرلمان لتفعيل كافة توصيات البرلمان الهيكيلية والإدارية بالموازنة العامة الجديدة لتطوير الجهاز الإدارة للدولة، كما أن الحكومة تعهدت بالوفاء بأى احتياجات لقطاعى الصحة والتعليم على الأخص والذى يخدم المواطن بشكل مباشر.