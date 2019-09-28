شكرا لقرائتكم خبر عن سامح عاشور: محامو مصر يدعمون الدولة فى حربها ضد الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
قال سامح عاشور نقيب المحامين ، إن محامو مصر يدعمون الدولة فى حربها ضد الإرهاب الذى يسعى الى تقويض أركان الدولة فى الوقت يبنى فيه المصريين دولتهم الحديثة .
ووجه سامح عاشور خلال كلمة له فى ختام المؤتمر السنوى للمحامين المنعقد بمدينة الغردقة رسالة لقيادات الدولة المصرية وجيش وشرطة مصر قائلا :"نحن معكم ونشد على أيدكم في مواجهة الإرهابيين في سيناء أو غير سيناء، مضيفا إن الإرهاب يهدف إلى تقويض دور الدولة المصرية، وإرسال صورة سلبية عن مصر إلى المجتمع الدولي في وقت حساس وحرج من تاريخ الوطن .
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