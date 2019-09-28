شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر المحامين السنوى بالغردقة يتحول لمظاهرة فى حب الوطن.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحولت الجلسة الختامية للمؤتمر العام السنوى للمحامين المنعقد بمدينة الغردقة برئاسة النقيب سامح عاشور، إلى مظاهرة فى حب الوطن ولدعم مؤسسات الدولة والقوات المسلحة فى محاربتها للإرهاب.

ورفع المشاركون فى المؤتمر علم مصر، مرددين هتافات منها: "تحيا مصر،يحيا الجيش المصرى ".

يذكر أن النقيب سامح عاشور نقيب المحامين افتتح الأربعاء الماضى، المؤتمر العام السنوى فى تمام الساعة الثامنة، بالسرادق المقام بمنطقة الأحياء، ويضم المؤتمر 5 لجان وهى: ضوابط القيد وتنقية الجداول، والأكاديمية وشروط القبول، ومـــــدونة السـلـــوك المهـــنى، ومشروع قانون الإدارات القانونية، وحقوق المحامين وواجباتهم تجاه القضاء والنيابة والشرطة.

وشارك فى المؤتمر 6500 محام، ولفيف من القيادات النقابية من مجلس النقابة العامة، ومجالس النقابات الفرعية، إضافة لعدد من نقباء المحامين العرب، وأعضاء بالمكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب.





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