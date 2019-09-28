شكرا لقرائتكم خبر عن العفو الدولية تنتقد مراوغة الدوحة بشأن أوضاع عمال المونديال والان مع التفاصيل

بعد تعرض النظام القطري لانتقادات وإدانات دولية والمنظّمات الحقوقية، لتردي أوضاع العمال الأجانب فيها وحرمانهم من حقوقهم الإنسانية، ورغم ذلك مازالت الدوحة تراوغ العالم بسعيها لتنفيذ برنامج إصلاحات، وتشكيل لجان فض المنازعات لسماع شكاوى العمال، وهو الأمر الذي لم يحدث ما اضطر المنظّمات الدولية لتوجيه انتقادات للسلطات القطرية على خداعها العالم ومواصلتها انتهاك حقوق العمال الأجانب.

وعلق نائب قسم القضايا الدولية بمنظمة العفو "ستيفن كوكبرن" على سياسات الدوحة تجاه العمال قائلًأ: «بوجه عام اكتشفنا أنه لم يحدث تقدم حقيقي، وأنّ العمال يدفعون ثمن ذلك، نعتقد أن جهات مثل رعاة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» وغيرها، بالإضافة إلى الاتحادات الوطنية لكرة القدم يمكن أن تلعب دوراً في تسليط الضوء على هذه القضايا بالحديث عنها، والضغط على السلطات القطرية للقيام بما قالت إنها ستقوم به».

وجّه مسؤول في منظمة العفو الدولية، انتقادات قاسية لقطر، مشيراً إلى أنّها نكصت عن وعودها التي قطعتها بتنفيذ إصلاحات والقيام بتحسين أوضاع مليوني عامل أجنبي يخدمون في الملاعب التي ستستضيف كأس العالم لكرة القدم في العام 2022.

Advertisements

وفي تقرير سابق للعفو الدولية نشر الأسبوع الماضي، فأ، حالات نحو ألفي عامل لم يستعيدوا أجوراً لم يتقاضوها، وأجبر كثيرون على العودة إلى بلادهم دون الحصول على تلك الأجور.