فتح مراكز الاقتراع للانتخابات الرئاسية في أفغانستان

فتحت مراكز الاقتراع في أفغانستان أبوابها، السبت، أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.



ويخوض 18 مرشحاً الانتخابات التي تنحصر المنافسة فيها بين الرئيس الحالي أشرف غني (70 عاماً)، ورئيس الحكومة عبدالله عبدالله (58 عاماً)، وحنيف أتمارا (50 عاماً)، مستشار الأمن القومي السابق.

ومن بين المرشحين أيضاً أحمد والي مسعود، دبلوماسي سابق، ورحمة الله نبيل، المدير السابق للمخابرات الأفغانية، والمرشح الرئاسي السابق زلمي رسول، ووزير الداخلية السابق نور الحق علومي، وقلب الدين حكمتيار رئيس ما يسمى "الحزب الإسلامي".

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وجرى تأجيل الانتخابات مرتين؛ حيث كانت مقررة في أبريل/نيسان الماضي ثم في يوليو/تموز الماضي.

ونشرت الداخلية الأفغانية، الخميس الماضي، أكثر من 100 ألف جندي وشرطي لحراسة مراكز الاقتراع، وتأتي هذه الإجراءات الأمنية في ظل تهديد حركة طالبان بتعطيل الانتخابات بتفجيرات انتحارية وهجمات صاروخية.

وشاب العنف كل الانتخابات التي أجريت خلال العقد الأخير في أفغانستان؛ حيث يحارب مقاتلو طالبان القوات الحكومية المدعومة من الولايات المتحدة، ويطالبون بانسحاب القوات الأجنبية من البلاد.

وذكر مسؤولو أمن ودبلوماسيون غربيون في كابول أن القوات الأمريكية ستقدم أيضاً دعماً جوياً للقوات الأفغانية في تأمين أكثر من 29500 مركز اقتراع في مدارس ومساجد ومستشفيات ومراكز محلية.

وسيلعب الفائز دوراً مهماً في عملية تحقيق السلام مع طالبان والمساعي لإحياء المحادثات بين طالبان والولايات المتحدة التي توقفت هذا الشهر.