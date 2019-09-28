العساف: نبذل مساعي قصوى لإزالة "السودان" من قائمة الإرهاب

قال الدكتور ابراهيم العساف، وزير الخارجية السعودي، إن بلاده تبذل مساعي قصوى لرفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب بشكل سريع.



وجاءت تصريحات العساف لدى لقائه، الجمعة، رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، الذي بحث معه سبل إزالة الخرطوم من لائحة الإرهاب ودفع الاستثمار بين المملكة والسودان.

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وبحسب وكالة السودان للأنباء ، فإن الجانبين أكدا عمق ومتانة العلاقات بين البلدين الشقيقين والتطلع إلى تعزيزها على نحو أكثر تميزاً.

وتطرق حمدوك إلى حجم التحديات التي تواجه السودان، موضحاً أن بلاده تطمح في دعم المملكة العربية السعودية في المحافل الدولية.

وفي السياق نفسه، كشف حمدوك، خلال لقاء صحفي، أنه تلقى وعداً صادقاً من مسؤولين أمريكيين التقاهم بنيويورك، برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وعبّر رئيس الوزراء عن اطمئنانه وتفاؤله باللقاءات التي أجراها مع الأطراف المعنية بالسلام في السودان، مؤكداً أن السلام الشامل في بلاده سيتحقق خلال الفترة التي حددتها الوثيقة الدستورية (الستة أشهر).