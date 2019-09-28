استقالة المبعوث الأمريكي إلى أوكرانيا بعد "مكالمة ترامب"

قدّم المبعوث الأمريكي إلى أوكرانيا، كورت فولكر، السبت، استقالته إثر تلقيه استدعاء من الكونجرس، لاستجوابه في إطار التحقيق الرامي إلى عزل الرئيس دونالد ترامب، بحسب ما أعلن مصدر، طلب عدم الكشف عن هويته.



وقد أكد المصدر، حسب وكالة رويترز، حصول الاستقالة التي كشفت عنها في بادئ الأمر صحيفة الطلاب بجامعة أريزونا؛ حيث يُدير فولكر أحد المعاهد.

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وكان البيت الأبيض ندد، الخميس الماضي، بما اعتبره "هستيريا" الديمقراطيين، بعدما نشر الكونجرس وثيقة لعنصر استخبارات أورد فيها أن ترامب سعى لتدخل أوكرانيا للتأثير في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفاني غريشام: "لم يتغير شيء مع نشر هذه الوثيقة التي لا تعدو كونها تجميعاً لروايات مختلقة ومقالات صحفية".

وأظهر مضمون المكالمة التي نشرها البيت الأبيض، الأربعاء الماضي، أن ترامب طلب بشكل متكرر من الرئيس الأوكراني المساعدة في تحقيق يتعلق بالمرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية جو بايدن وابنه هانتر بايدن.

وفتح مجلس النواب الأمريكي، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، تحقيقاً بهدف عزل الرئيس ترامب لإساءة استخدام منصبه.