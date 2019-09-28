لافروف: مكالمة ترامب وزيلينسكي جرى تضخيمها

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، السبت، أن الجدل الدائر عن المكالمة الهاتفية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، جرى تضخيمه إلى حد كبير، ورفض يوم الجمعة تلميحاً إلى أن روسيا كانت وراءه.



ورفض لافروف، خلال تصريحات للصحفيين في الأمم المتحدة، تلميحاً إلى أن روسيا كانت وراءه، قائلاً: "قالت نانسي بيلوسي (رئيسة مجلس النواب الأمريكي) اليوم إن روسيا وراء واقعة المكالمة الهاتفية بين الرئيس ترامب والرئيس زيلينسكي التي جرى تضخيمها إلى حد كبير.. هذا جنون الشك".

كما حض وزير الخارجية الروسي، واشنطن على عدم نشر محاضر محادثات بين ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وتابع "هذا غير لائق لكي يكون شخصان منتخبان في بلديهما على مستوى "مهامهما "هناك لياقات دبلوماسية تفترض مستوى معيناً من السرية".

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وفي وقت سابق، طالب ديمقراطيون يرأسون لجاناً نافذة في مجلس النواب الأمريكي، وزير الخارجية مايك بومبيو، تزويدهم بوثائق حول قضية أوكرانيا، بغية "تسريع" التحقيق الرامي إلى عزل الرئيس دونالد ترامب.





وجاء في بيان لرؤساء لجان الخارجية والاستخبارات والإشراف على السلطة التنفيذية موجه إلى بومبيو، أن "رفضكم الامتثال لهذه المطالبة سيشكل دليلاً على عرقلة تحقيق مجلس النواب في هذا الإجراء النادر ضد رئيس أمريكي".

ومنذ أسابيع قالت وسائل إعلام أمريكية إن ترامب ضغط بشكل متكرر على الرئيس الأوكراني، في اتصال هاتفي في يوليو/تموز، لإجراء تحقيق بشأن جو بايدن، وهو أحد كبار منافسي ترامب السياسيين.



وتحدثت وسائل الإعلام الأمريكية عن ضغط ترامب على أوكرانيا من أجل فتح تحقيقات بشأن نجل بايدن، خاصة "النظر في الادعاءات التي تُورط جو بايدن بشكل غير مباشر في فضيحة فساد".