«عاوزة تخرب مصر ومحمد علي سكران».. «أم علي» تهاجم الجزيرة.. وعمرو أديب: «عملت معاها الجلاشة»

الموجز

هاجمت سيدة مصرية تدعى «أم علي» قناة الجزيرة بسبب التحريض ضد الدولة المصرية.

وعرض الإعلامي عمرو أديب، فيديو لمواطنة مصرية تدعى "أم على" تهاجم قناة الجزيرة خلال مداخلة هاتفية بسبب التحريض ضد الدولة المصرية ومؤسساتها.

وقالت "المواطنة المصرية"، خلال المداخلة: «قناة الجزيرة طول عمرها متابعة الشأن المصري، وياريت تديني فرصتي أني اتكلم، أنا سيدة مصرية، وإحنا بقالنا 6 سنين بنحاول ننهض ببلادنا، وبنعمل اللي علينا والحياة صعبة»، متابعة: «مفيش عندنا فيلل ولا عربيات، إحنا بنشقي وبنتعب ويهمنا مصر ولازم نتحد علشان مصر».

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وأضافت: «اللي بتعمله الجزيرة مش لصالح مصر، قناة الجزيرة عاوزة تخرب مصر وتذيع فيديوهات مفبركة، وليست حقيقية، ومحمد علي شخص سكران»، مشيرة: «مين اللى بيصرف على قناة الجزيرة، اتقوا الله فى مصر ولو عندك كلمة حلوة قولها ولو عندك سم خليه لنفسك».

وعقب أديب على المداخلة خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، على الفيديو قائلا: «عملت معاهم الجلاشة، وخدته في الكورنر وهاتك يا ضرب، والمذيع مكنش قادر يقفل الاتصال، علشان خدته في الأول على البارد».