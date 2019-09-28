الجيش الليبي يعلن القبض على 54 مهاجرا غير شرعي جميعهم مصريين

أشار الناطق الرسمي باسم قوة عمليات الردع فرع الوسطى عبدالرحمن المظفر في تصريح خاص لوكالة "​سبوتنيك​" الى إن "مجموعة عمليات الردع فرع الوسطى التابعة ​القيادة​ العامة للقوات المسلحة بأمرة النقيب محمد البوعيشي، ألقت القبض على 54 مهاجرا غير شرعي من الجنسية المصرية في أحد المزارع جنوب مدينة أجدابيا"، لافتا إلى أن "هؤلاء المهاجرون الذين ألقي القبض عليهم جميعهم من الجنسية المصرية عبروا إلى ​ليبيا​ عن طريق الحدود الليبية المصرية في الصحراء بمساعدة مهربي بشر ليبين ومصريين".

وأضاف الناطق باسم قوة عمليات الردع فرع الوسطى أنه "بعد التحريات وجمع المعلومات عن المهربين من الجنسية المصرية والليبية كان هناك اتفاق مع تجار بشر ليبين لدخول هؤلاء ​المهاجرين​ دون أي أوراق رسمية تثبت هويتهم داخل ليبيا".

وشدد على أن "عملية نقل هؤلاء المهاجرين تنطوي على مراحل متعددة عند وصولهم من مصر إلى الحدود الليبية، حيث يقوم المهاجر بدفع قيمة مالية لمهربي البشر المصريين بمبلغ وقدره 20 ألف جنيه مصري ما يعادل 1225 ​دولار​ عقب ذلك يتم تسليمهم إلى مهربي البشر الليبيين الذين يتقاضون بدورهم مبلغ 1000 دينار ليبي ما يعادل 700 دولار مقابل نقلهم داخل ليبيا وتحديدا مدينة أجدابيا".

وأكد المظفر أن "مجموعة التحريات التابعة لقوة عمليات الردع فرع الوسطى قد قامت بالتحريات والرصد لعدة أيام لهذا المكان حيث رصدنا وكر للهجرة غير الشرعية في أحد المزارع جنوب مدينة اجدابيا وقمنا ب​مداهمة​ المكان وألقينا القبض عليهم جميعا حيث سُلموا إلى جهاز الهجرة غير شرعية في مدينة إجدابيا وسوف يتم ترحيلهم بالكامل يوم الاثنين القادم إلى موطنهم مصر".