وزير خارجية فنزويلا: العقوبات الاميركية ضد كاسترو لا معنى لها

أشار وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أريسا لوكالة "​سبوتنيك​" الى أن ال​عقوبات​ التي فرضتها ​واشنطن​ على الرئيس الكوبي الاسبق راؤول كاسترولا معنى لها على الإطلاق، كونه لا ينوي الذهاب إلى ​الولايات المتحدة​ وهذا ينطبق على عائلته".

هذا وكانت فرضت إدارة الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ الخميس عقوبات دبلوماسية على زعيم ​الحزب الشيوعي​ الكوبي راؤول كاسترو واتهمته "بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان" مع سعي الولايات المتحدة لزيادة الضغط على ​هافانا​ لدعمها للرئيس الفنزويلي ​نيكولاس مادورو​.