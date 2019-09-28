أشار وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أريسا لوكالة "سبوتنيك" الى أن العقوبات التي فرضتها واشنطن على الرئيس الكوبي الاسبق راؤول كاسترولا معنى لها على الإطلاق، كونه لا ينوي الذهاب إلى الولايات المتحدة وهذا ينطبق على عائلته".
هذا وكانت فرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس عقوبات دبلوماسية على زعيم الحزب الشيوعي الكوبي راؤول كاسترو واتهمته "بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان" مع سعي الولايات المتحدة لزيادة الضغط على هافانا لدعمها للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير خارجية فنزويلا: العقوبات الاميركية ضد كاسترو لا معنى لها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.