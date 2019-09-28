شكرا لقرائتكم خبر عن خالد أبو بكر لقطر وتركيا: "متلعبوش مع مصر تانى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سخر خالد أبو بكر، من دعوات التظاهر الفاشلة ضد الدولة المصرية، التى قادتها جماعة الإخوان الإرهاربية، ومن خلفها، قطر وتركيا.



خالد أبو بكر

ونشر خالد أبو بكر، على تويتر صورة مجمعة لتميم ورجب طيب أردوغان، ساخرا: "الشعب المصري عازمكم على ثورة على الضيق في مدينة نصر، يا دوب اللي هناك قد شعب قطر خمس مرات.. متلعبوش مع مصر تانى".