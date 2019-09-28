شكرا لقرائتكم خبر عن مطالبات برلمانية بسرعة البدء فى أعمال تطوير مستشفى حلوان العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت النائبة دينا عبد العزيز، عضو مجلس النواب عن دائرة حلوان وزارة الصحة بتطوير مستشفى حلوان العام، مؤكدة أن المستشفى يخدم الآلاف من أهالى الدائرة ورغم هدمه منذ أكثر من عامين إلا أن أعمال التطوير لم تبدأ بعد.

وقالت دينا عبد العزيز: إنه سبق وتقدمت بطلب إحاطة من قبل فى هذا الصدد موجه إلى وزارة الصحة وحتى الآن لم يتم البدء فى أعمال التطوير فى الوقت الذى يحتاج مواطنى حلوان للانتهاء من أعمال التطوير فى المستشفى العام، نظرا للكثافة السكانية الموجودة بالدائرة.

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وطالبت عضو مجلس النواب عن حلوان، وزارة الصحة بسرعة البدء فى أعمال تطوير المستشفى مؤكدة أن المرضى أصحاب الحالات الحرجة ليس لديهم رفاهية الوقت للبحث والتنقل من مكان لآخر لتلقى الخدمة العلاج.