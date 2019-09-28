شكرا لقرائتكم خبر عن سامح عاشور يترأس جلسة المقترحات الخاصة بتوصيات لجان مؤتمر المحامين السنوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، أن مدة الدراسة في أكاديمة المحاماة، المنصوص عليها في مواد قانون المحاماة الجديد، مرتبطة بالمنهج الدراسي الذي سيتم الاتفاق عليه وإقراره، مشيرا إلى أنه من أنصار أن تكون مدة الدراسة عامين.

وردا على تساؤل حمادة الكردوسي، القائم بأعمال نقيب محامي جنوب أسيوط، بشأن دمج النقابتين الفرعيتين في المحافظة، خلال أعمال جلسة مقترحات المشتركين بشأن توصيات لجان المؤتمر، قال نقيب المحامين إن تلك المسألة تخص النقابتين الفرعيتين. وحال الرغبة في الدمج، عليهما التقدم بمذكرة لمجلس النقابة العامة لبحثها، واتخاذ اللازم، وفق ما نصت عليه تعديلات قانون المحاماة.

من حانبه، أكد أبوبكر ضوة، أمين عام مساعد نقابة المحامين، أنه لأول مرة، يشارك المحامين في مقترحات صياغة البيان الختامي للمؤتمر، حيث كانت الصياغة في المؤتمرات السابقة تعد بمعرفة مسئولين من النقابة العامة.

وقد ناقش اجتماع الصياغة توصيات اللجان الخمس، التي عقدت على هامش المؤتمر، بعد أن تم تجميع كل المقترحات التي تقدم بها السادة المحامون. وكانت البداية بلجنة تنقية الجداول، ثم لجنة حقوق المحامين وواجباتهم تجاه القضاء والنيابة والشرطة، حيث تقدم المشاركون بالعديد من المقترحات التي تمثل تهم جميع محامي مصر.