شكرا لقرائتكم خبر عن إعلامية إماراتية تفضح "الجزيرة": القناة القطرية تصرخ وين ملايين الشعب المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فضحت مريم الكعبى، الإعلامية الإماراتية، قناة الجزيرة القطرية وفبركتها للمظاهرات فى مصر، مؤكدة أن القناة القطرية تصرخ أين الشعب المصرى. وقالت الإعلامية الإماراتية فى سلسلسة تغريدات لها عبر حسابها الشخصى على "تويتر":"قناة الجزيرة تصرخ: الشعب المصري وين وين الملايين؟". Advertisements وسخرت مريم الكعبى من قناة الجزيرة قائلة: المظاهرات بحسب وصفة الطبخة فى قناة الجزيرة، خذوا بالكم من "الزمارة" الأخضر فى الزهرى أهم مكونات الثورة "الحقيقة يعنى". واستطردت الإعلامية الإماراتية: "فضائيات وبرامج وحملات مسعورة وتجييش وتأليب وشحن وشائعات وإثارة احتقان منذ أسابيع والنتيجة بطولة جديدة يحققها الشعب المصرى.

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