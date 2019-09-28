شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. أئمة الأزهر والأوقاف أمام المنصة: أعداء الوطن لن يفلحوا بنشر الفوضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك عدد من أئمة الأزهر والأوقاف في احتفالية وتظاهرة دعم الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسى، بالمنصة في مدينة نصر، اليوم الجمعة.

وقال الشيخ أحمد عبد المقصود من أوقاف بني سويف، إنهم كأئمة أزهر وأوقاف جاءوا اليوم للمشاركة مع المصريين لدعم ومساندة الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسى، ورفض محاولات أعداء الوطن لنشر الفوضي والخراب في البلد.

وتابع عبد المقصود: "نقول للذين أرادوا نشر الفساد والفوضي في البلاد خاب إنهم خاب ظنهم ولن يفلحوا".

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واستطرد: "شاركنا اليوم لندعم استقرار الوطن وسلامة أراضيه، والجيش والشعب والشرطة إيد واحدة، ولا تفرقة ولا عنصرية في هذا البلد الطيب، والذين يسعون إلى الفساد والتفرقة بين الشعب والجيش والشرطة، خاب ظنهم ولم ولن يفلحوا أبدا".