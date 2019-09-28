شكرا لقرائتكم خبر عن مختار نوح: الشعب المصرى لقن الإخوان درسا قاسيا بعد فشل دعواتهم التحريضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مختار نوح، القيادى السابق بجماعة الإخوان، أن تجاهل المصريين لدعوات الإخوان التحريضية هو درس قاس للجماعة وحلفائها فى الخارج بأن المصريين يعرفون حقيقة التنظيم وأهدافه الخبيثة التى تستهدف نشر الفوضى فى المجتمع المصرى.

وقال مختار نوح فى تصريح لـ"الخليج 365"، إن كافة دعوات الإخوان التحريضية فشلت، بل المصريين ردوا على تلك الدعوات التحريضية بالاحتفال فى المنصة ودعم الدولة المصرية ورفض للإخوان، لافتا إلى أن التفكير السياسى عند الإخوان منعدم لأن القرار يصنعه فرد ويأمر به فرد لأنه لم يكن لديهم لجنة سياسية.

وأشار القيادى السابق بجماعة الإخوان، إلى أن مصير كافة الدعوات التحريضية للإخوان الفشل الذريع، وسيظل الشعب المصرى يلقن التنظيم دروسا قاسية، ويؤكد تضامنه ووقوفه بجانب بلاده ضد كل المخططات الخارجية.