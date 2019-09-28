شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الإعلاميين: المصريون دائما يؤكدون على وعيهم وحبهم لوطنهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال طارق سعدة نقيب الإعلاميين ، إن ما حدث اليوم الجمعة فى كافة أنحاء الدولة المصرية من خروج المصريين فى مظاهرات تأييد وحب للرئيس عبد الفتاح السيسى و لأمن و استقرار الدولة المصرية يؤكد على ارتفاع درجات الوعى عند جموع المصريين وحرصهم الدائم على مكتسبات البناء التى حدثت فى السنوات الست الأخيرة.

وأضاف سعدة فى تصريحات له أن أكبر برهان على وعى المصريين هو تكذيبهم الدائم للمعلومات و الصور المزيفه و الأخبار الكاذبه التى يبثها إعلام الجماعة الإرهاببة و إعلام الدول المعادية للدولة المصرية .

وأشار طارق سعدة نقيب الإعلاميين ، الى أن المصريين عازمون على استكمال مسيرة البناء و التنمية المستدامة للدولة المصرية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى .