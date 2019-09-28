شكرا لقرائتكم خبر عن سامح عاشور: الوطن العربي يتعرض لمخاطر عديدة.. وجيشنا ميزان القوة بالمنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حيا سامح عاشور، نقيب المحامين، نقباء المحامين العرب، والأمناء المساعدين لاتحاد المحامين العرب، على مشاركتهم في فاعليات المؤتمر، مشيرا إلى أن هناك مشاعر تربط هذا الوطن العربي الكبير الذي ننتمي إليه، ويتعرض لمخاطر عديدة، فمصيرنا واحد، وصفقة القرن تستهدف تصفية المنطقة بأسرها وليس فلسطين فقط.

وتساءل نقيب المحامين، خلال كلمته بالجلسة الختامية للمؤتمر السنوي لمحامي مصر لعام 2019 والمنعقد بمدينة الغردقة، عن صاحب المصلحة في الاقتتال الدائر في اليمن، بالتأكيد ليسوا اليمنيين، أو جيرانهم العرب وإن شاركوا فيما يحدث، متابعا: "فالمعركة الجميع فيها مهزوم، كما أن الفرقاء في ليبيا يقضون على بعضهم البعض، ونسمع العصبية القبلية التي تقسم ليبيا لثلاث مناطق، برقة، وفزان، وطرابلس، مما يعرضها لخطر القسمة القبلية لتعود بها إلى ما قبل التاريخ، وتجرف ما لديها من بترول لصالح فرنسا وأوروبا".

وعن سوريا، قال "عاشور"، إن الأثار السورية دمرت، وانهار الاقتصاد، والأمم المتحدة تملي على سوريا الآن نظام الحكم الجديد، وصدر قرار من الأمين العام للأمم المتحدة بتشكيل لجنة من 150 عضو لوضع الدستور ورسم مستقبل سوريا، كما أن الرئيس التركي يتحكم اليوم في الشمال السوري.

وعن الشأن العراقي، صرح "عاشور" بأن العراق تعرضت للضياع ولم تعد حتى الآن، فالأكراد يسيطرون على الشمال بما يمتلك من بترول، ولهم علما وبرلمانا ورئيسا، إضافة للتناحر السني الشيعي، كما دفعت دول الخليج تريليون دولار في عام واحد لأمريكا لحمايتهم من معركة وهمية مع إيران، متسائلا: "هل أمريكا ستدخل حربا لحماية الخليج، بالتأكيد لا، فهي تبيع الوهم".