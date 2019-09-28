شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحليم قنديل: ما يجرى فى سيناء هو حرب تحرير وطنى ضد جماعات إرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الكاتب الصحفى عبد الحليم قنديل، أن ما يجرى فى سيناء هو حرب تحرير وطنى ضد جماعات إرهابية، وأن من ماتوا اليوم هم شهداء فى حرب تحرير سيناء، وأن ما يجرى فى جوهره هو التحرير الثانى لسيناء، خاصة وأننا على مقربة من ذكرى حرب 1973.

وتابع قنديل، خلال حواره فى برنامج "الآن" عبر فضائية "اكسترا نيوز"، أن مصر فكك أخطر قيود معاهدة كامب ديفيد، بمعنى أن الجيش المصرى أصبح موجودا على الحدود المصرية الفلسطينية، غير ملتزما بتقسيم المناطق (أ – ب _ ج).

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