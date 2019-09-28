شكرا لقرائتكم خبر عن بعد فشل دعوات الإخوان.. "خارجية البرلمان": التنظيم يعيش فى تخبط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت النائبة سامية رفلة، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن جماعة الإخوان تعيش حالة ارتباك شديدة للغاية، بعد فشل دعواتها التحريضية، موضحا أن تلك الدعوات التحريضية كانت تشويش وعدم الوقوف على أرض ثابتة وتخبط شديد.

وقالت النائبة سامية رفلة، فى تصريح لـ"الخليج 365"، إن فشل دعوات الإخوان هى رسالة تؤكد عزم وقوة الدولة المصرية وحب شعبها ووقوفه بجانب دولته فى الشدائد، خاصة أن المصريين أظهروا تكاتفهم مع قياداتهم السياسية.

ولفتت عضو مجلس النواب، إلى أن الدعوات التحريضية للإخوان مجرد مناوشات من الخارج لدول تريد التخبط والبلبلة للدولة المصرية لريادتها وقوة تأثيرها على العالم الخارجى وما تشهده من نمو اقتصادى وقوة سياسية يشهد لها العالم بأسره وحمايتها لأراضيها التى فى وقت ما كانت مطمعا للآخرين.