شكرا لقرائتكم خبر عن بعد فشل دعوات الإخوان.. "خارجية البرلمان": التنظيم يعيش فى تخبط والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت النائبة سامية رفلة، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن جماعة الإخوان تعيش حالة ارتباك شديدة للغاية، بعد فشل دعواتها التحريضية، موضحا أن تلك الدعوات التحريضية كانت تشويش وعدم الوقوف على أرض ثابتة وتخبط شديد.
وقالت النائبة سامية رفلة، فى تصريح لـ"الخليج 365"، إن فشل دعوات الإخوان هى رسالة تؤكد عزم وقوة الدولة المصرية وحب شعبها ووقوفه بجانب دولته فى الشدائد، خاصة أن المصريين أظهروا تكاتفهم مع قياداتهم السياسية.
ولفتت عضو مجلس النواب، إلى أن الدعوات التحريضية للإخوان مجرد مناوشات من الخارج لدول تريد التخبط والبلبلة للدولة المصرية لريادتها وقوة تأثيرها على العالم الخارجى وما تشهده من نمو اقتصادى وقوة سياسية يشهد لها العالم بأسره وحمايتها لأراضيها التى فى وقت ما كانت مطمعا للآخرين.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد فشل دعوات الإخوان.. "خارجية البرلمان": التنظيم يعيش فى تخبط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.