شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. استمرار توافد الأسر المصرية على ميدان الشهيد هشام بركات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت الأسر المصرية التوافد على ميدان الشهيد هشام بركات بمدينة نصر ، لدعم الدولة المصرية ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسى لاكمال مسيرة الإصلاح والتنمية .

ويواصل جموع المواطنين توافدهم من مختلف محافظات الجمهورية إلى منطقة المنصة للمشاركة بتظاهرة " فى حب مصر" رافعين لافتات مكتوب عليها لا لإسقاط الدولة، ولا للإرهاب، مرددين هتافات مؤيدة لمؤسسات الدولة المصرية

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يُذكر أن الدولة المصرية قد تعرضت لحملة ممنهجة خلال الأسابيع الماضية لنشر الشائعات وبث الأكاذيب حول مؤسسات الدولة الوطنية، وفى محاولة من أعداء الوطن وقوى الشر لإثارة البلبة وزعزعة الأمن العام والاستقرار.