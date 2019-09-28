شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام حركة المرور في مدينة نصر بعد انتهاء احتفالية دعم الدولة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتظمت حركة المرور أمام المنصة، وذلك بعد انتهاء احتفالية دعم الدولة التى شهدتها المنطقة اليوم الجمعة، بمشاركة أعداد حاشدة من المواطنين.
وشهدت المنطقة المحيطة بالمنصة في مدينة نصر احتشاد أعداد كبيرة من المواطنين من جميع المحافظات اليوم، لدعم الدولة، للتعبير عن رفضهم دعوات جماعة الإخوان الإرهابية للتخريب والفوضي ومحاولات إسقاط الدولة.
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