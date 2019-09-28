شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. ضياء رشوان للمحرضين من تركيا وقطر: عُمر مصر ما اتغيرت من خارجها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، رسالة إلى عناصر جماعة الإخوان والمحرضين ضد الدولة المصرية فى تركيا وقطر، قائلا: "راجعوا تاريخ الشعب المصرى خلال القرنين الماضيين، اللى بيخرج من مصر مبيرجعش تانى، وعمر مصر ما اتغيرت من خارجها".

وأضاف رشوان، خلال لقاءه مع الإعلامى يوسف الحسينى، على فضائية "اكسترا نيوز": "اللى خارج مش راجع، مش عشان النظام والأمن، طالما خرجت واعتبرت هذا البلد أيا كان نظامه السياسى (هدف)، المصريون يعتبروك عدو، لأنه بيشوفوا انك بتعادى الدولة وليس الرئيس السيسى" .