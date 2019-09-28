​استقالة المبعوث الأمريكي الخاص إلى أوكرانيا وسط تحقيق مساءلة ترامب

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):

استقال المبعوث الأمريكي الخاص إلى أوكرانيا كيرت فولكير، الذي ورد اسمه في تقرير مسرب معلومات هذا الأسبوع في ظل تحقيق لاتهام الرئيس دونالد ترامب بالتقصير، حسبما أفادت تقارير إعلامية مساء الجمعة.

وكان من المقرر أن يدلى فولكير ببيان أمام الكونجرس الشهر المقبل في إطار هذا التحقيق.

وجاءت تقارير الإستقالة في أول الأمر من صحيفة "ذا ستيت برس" وهي صحيفة جامعة ولاية اريزونا الأمريكية، ثم أوردتها بعد ذلك شبكة "سي ان ان" وصحيفة نيويورك تايمز.

وكان الديمقراطيون بالكونجرس قد طالبوا وزير الخارجية مايك بومبيو بتقديم المستندات الخاصة بفضيحة مكالمة الرئيس ترامب مع الرئيس الأوكراني، وذلك في إطار التحقيق ضد الرئيس.

وجاء في خطاب لرئيس لجنة الشؤون الخارجية ولجنة المخابرات ولجنة الرقابة وجهوه إلى بومبيو يوم الجمعة إن هذه المستندات ستكون جزءا من المستندات التي تتعلق بإجراءات عزل الرئيس ترامب إذا اقتضى الأمر.

كان الديمقراطيون في مجلس النواب أعلنوا يوم الثلاثاء الماضي عن التحضير لإجراءات عزل ترامب من منصبه.

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وفي إطار التحقيقات التمهيدية لإجراءات من هذا النوع دعا رؤساء اللجان بمجلس النواب في خطاب آخر إلى بومبيو خمسة من العاملين الآخرين بوزارة الخارجية للمثول أمامهم، من بينهم دبوماسيان هما ماشا يوفانوفيتش وكيرت فولكير.

وتتمحور الاتهامات حول مكالمة مثيرة للجدل بين ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي نهاية يوليو الماضي شجع فيها الرئيس الأمريكي نظيره الأوكراني على إجراء تحقيقات يمكن أن تلحق أضرارا بمنافسه السياسي جو بايدن.

وتتعلق هذه التحقيقات بصفقات سابقة لابن بايدن هانتر في أوكرانيا وما تردد عن مساع بذلت لحماية ابنه من القضاء الأوكراني.

ويحتل بايدن مركزا متقدما في السباق الديمقراطي للترشح للرئاسة في انتخابات عام 2020.

وجاء في خطاب يوم الجمعة أن اللجان الثلاث ستبحث "إلى أي مدى تسبب الرئيس ترامب في تهديد الأمن القومي عندما دعا لإقحام أوكرانيا في انتخاباتنا عام 2020؟"

وألقت التطورات الأخيرة وفقا للخطاب "إلى طرح أسئلة مقلقة" حول مدى مشاركة ممثلي الخارجية الأمريكية في فضيحة كهذه.

ونفى الرئيس الجمهوري ترامب جميع هذه الاتهامات.